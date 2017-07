Cristian Salzano nuovo capogruppo di Effetto Parma in Consiglio Comunale

Sarà Cristian Salzano a ricoprire la carica di capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza Effetto Parma. Eletto al Consiglio comunale con 228 preferenze, Salzano subentrerà a Marco Bosi, capogruppo durante il primo mandato e nuovo vicesindaco della giunta Pizzarotti.

“Mi sono avvicinato alla precedente amministrazione di Federico Pizzarotti e ad Effetto Parma - dichiara Cristian Salzano - grazie all’esperienza dei Consigli di Cittadini Volontari che mi ha visto impegnato negli ultimi due anni nel ruolo di Coordinatore del CCV del Quartiere Vigatto.

Un'esperienza positiva, costruita sulle basi del dialogo e del confronto di idee, che intendo mettere a frutto nel nuovo ruolo che mi è stato affidato.

Prendo la guida di un gruppo che ha affrontato un percorso dimostrando compattezza e coerenza e sarà mio massimo impegno garantire la stessa continuità e responsabilità anche per il mandato che inizia adesso.

Un’agire di squadra che vedrà ancor più radicato sul territorio l’operato del gruppo Effetto Parma. Riteniamo infatti indispensabile - prosegue il capogruppo - mantenere saldo il contatto diretto con i cittadini e con i vari soggetti interlocutori per costruire azioni condivise volte al miglioramento della quotidianità e nell’interesse della nostra comunità. Sarà questo il punto di partenza e l’obiettivo ultimo che guiderà l’impegno del gruppo Effetto Parma in Consiglio comunale.