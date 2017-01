Maltempo: allerta vento in Emilia-Romagna, soprattutto sui crinali

Maltempo, allerta di Protezione civile in Emilia-Romagna: la fase di attenzione, dalle 12 di giovedì 5 gennaio alle 24 di venerdì 6 gennaio, riguarda i bacini Alto del Lamone, del Reno e del Secchia-Panaro e le pianure di Forlì-Ravenna e Bologna-Ferrara per vento forte; attenzione anche per lo stato del mare su tutta la costa.

«Un intenso flusso di correnti fredde settentrionali - si legge nel bollettino dell’agenzia regionale di Protezione civile - interesserà principalmente il settore adriatico della regione dal pomeriggio di giovedì 5 gennaio. Previsti venti forti da nord-est sui rilievi delle aree centro-occidentali (in particolare sui crinali). Sulla fascia costiera sono previsti venti forti.

Il meteo comune per comune