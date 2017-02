I manifestanti Si Cobas che questo pomeriggio hanno manifestato in centro a Modena, nonostante il divieto del questore, hanno bloccato la stazione ferroviaria. La circolazione dei treni è stata interrotta in via precauzionale. Numerose le persone che hanno occupato i binari fra le 17 e le 17,30. Ci sono stati scontri con la polizia, anche con cariche.

La manifestazione è stata indetta, ma non consentita, come forma di protesta per l’arresto del coordinatore nazionale del Si Cobas, Aldo Milani, per estorsione.

Il corteo, non autorizzato dal questore, si è poi diretto in centro storico, proprio dove verso le 16 la polizia non aveva fatto passare i manifestanti, oltre quattrocento.

Verso le 18 la situazione alla stazione stava tornando alla normalità.