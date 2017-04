Ancora uno scontro fra camion in A1: un morto a Modena

Un autotrasportatore di 57 anni è morto nella notte in un tamponamento con un altro mezzo pesante sull'A1 all’altezza di Modena, al chilometro 166 in carreggiata Nord (in direzione Milano).

L’incidente è avvenuto verso le 3,40; sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia stradale. Ha perso la vita un 57enne di Ascoli Piceno: l’uomo, alla guida di un autocarro, secondo i primi rilievi della Polstrada di Modena nord, si è schiantato contro un Tir che aveva appena lasciato una piazzola di sosta. Illeso l’autista del Tir, romeno.

Non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico in seguito all'incidente.