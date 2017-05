Una 27enne di Castenaso, nel Bolognese, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per una forma di meningite batterica da pneumococco. Le condizioni della giovane, condotta al policlinico nella serata di sabato, sono gravi e si trova in coma farmacologico in modo da permettere al suo fisico di recuperare il prima possibile. La prognosi è riservata.

Sempre a quanto si è appreso la forma di meningite contratta dalla ragazza, quella da pneumococco, è una delle più frequenti e non ha richiesto la profilassi in quanto non contagiosa.