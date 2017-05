"Alberghi vietati ai bimbi non vaccinati"? La Regione smentisce la bufala

Nessun divieto per i bimbi non vaccinati negli alberghi della riviera. La Regione Emilia-Romagna è intervenuta sulle false notizie circolate in questi giorni secondo le quali i piccoli senza copertura non potrebbero essere ospitati.

«Si tratta di una notizia che sta circolando, ma che è totalmente falsa, priva di fondamento - sottolineano gli assessori alla salute, Sergio Venturi, e al turismo, Andrea Corsini-. E’ davvero grave che qualcuno possa speculare su un tema così importante come quello della salute, diffondendo "informazioni" ingannevoli, che possono generare preoccupazione, paura e anche danni economici agli operatori del settore». Gli assessori ricordano che «l'obbligo vaccinale riguarda solo l'iscrizione agli asili e ai servizi educativi e ricreativi riservati ai bambini, tra l’altro a partire dall’anno scolastico 2017-2018. E’ davvero un’assurdità pensare che gli albergatori, i ristoratori o i gestori di sale giochi e piscine possano chiedere conto delle vaccinazioni ai propri clienti».