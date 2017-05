Tre falsi Morandi scoperti a Bologna. Furti d'arte: Parma fra le città più colpite

Tre falsi dipinti di Giorgio Morandi, tolti dal mercato quando c'erano trattative per venderli a circa due milioni. E’ invece autentico un olio su faesite del '600, rubato 33 anni fa e recuperato in estate. Sono due tra le operazioni di maggior rilievo del nucleo di Bologna dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che nel 2016 hanno denunciato 35 persone e sequestrato 110 opere per un valore, tenendo conto delle contraffazioni, di 2,4 milioni.

Lo scorso anno si è registrato un calo del 39% dei furti di opere d’arte denunciati in regione: sono stati 33. Le città più colpite sono Bologna e Parma.



I falsi Morandi sono stati scoperti a settembre dopo la segnalazione del comitato intitolato all’artista bolognese, al quale si era rivolto lo stesso commerciante 60enne, poi denunciato e quindi rinviato a giudizio. L’olio del '600 raffigurante San Nicola di Bari e rubato nel 1984 nella Basilica di Santa Maria dei Servi, è stato recuperato ad agosto e sarà restituito.

Nei giorni scorsi, inoltre, a Bologna, è stato sequestrato un capitello repubblicano autentico di circa quattro quintali, notato da un cittadino vicino ai rifiuti, in via del Porto.

Il comitato "Morandi" aveva ricevuto a sua volta una richiesta di autenticazione per un dipinto, ma insospettitosi dalle fotografie, ha avvisato i militari che hanno approfondito. E’ stato scoperto che dove era in deposito il primo olio, ce n'era un secondo, mentre una terza tela falsa era a Milano e tutte e tre erano legate al commerciante, un personaggio già conosciuto agli investigatori. Le indagini stanno proseguendo per individuare chi abbia falsificato le opere, anche se è possibile che siano state commissionate come semplici "falsi d’autore" all’insaputa di chi le ha concretamente realizzate.

Non è stata invece denunciata la donna che aveva il "San Nicola" e che si era rivolta ad un antiquario per una valutazione. Si pensa infatti alla sua buona fede, avendo ricevuto dalla propria famiglia il dipinto, che potrebbe essere attribuito alle scuole di Guido Reni o Carracci e che vale circa 500mila euro.

Tra le attività in corso da parte dei Carabinieri del nucleo tutela patrimonio c'è anche il recupero del "Guercino" rubato a Modena nel 2014 e rintracciato in Marocco, grazie alla banca dati internazionale dei beni rubati. Sono state arrestate alcune persone nel Paese nordafricano e il presunto "basista" a Modena e l’obiettivo ora è far ritornare a casa l’opera.

Nel 2016 il nucleo, competente su tutta la regione, ha infine incrementato la prevenzione: 46 le verifiche su musei, biblioteche e archivi, 58 i controlli ad aree archeologiche, 114 i sopralluoghi a zone tutelate da vincoli paesaggistici, 175 le ispezioni ad antiquari, 147 verifiche a mercati e fiere antiquarie e moderne.