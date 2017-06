Igienista dentale senza laurea: denunce dopo i controlli dei Nas di Parma

Esercizio abusivo, e continuato, di una professione, in concorso: con questa ipotesi di reato a Mirandola (Modena) sono stati denunciati un dentista e un’igienista dentale, a seguito di un controllo attuato dal Nas di Parma e dai carabinieri di Mirandola in uno studio odontoiatrico. In seguito agli accertamenti, che vengono condotti a campione, infatti, è risultato che la donna che svolgeva l’attività di igienista dentale, una 54enne, non era in possesso della laurea triennale richiesta. A quanto pare, invece, faceva questo lavoro da tempo.