Ordigno esplode davanti a scuola di polizia locale a Modena (oggi primo concerto di Vasco)

Un ordigno esplosivo, pare una bomba carta, è esploso all’alba nella sede del Sipl (Scuola interregionale polizia locale) in via Busani a Modena. Non si sa ancora quale pista seguano gli inquirenti, anche se le modalità ricordano precedenti messi in atto da antagonisti. La concomitanza con "Modena Park", per creare "disturbo" a una città molto impegnata per l’evento, appare invece evidente. Sul posto polizia di Stato, carabinieri, artificieri e polizia scientifica.

Nel giorno dell’inizio vero e proprio dell’evento "Modena Park" (oggi il rocker suona per fan e residenti), il concerto di Vasco Rossi da 220mila persone in programma sabato, ignoti si sono introdotti nell’area cortiliva della scuola (chiusa a quell'ora) e hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale, pare composto da bombolette di gas, che ha provocato danni ad uno degli ingressi laterali: la saracinesca è stata fusa dal fuoco. Diversi residenti si sono svegliati, verso le 4.40, riferendo ai vigili del fuoco di aver udito tre detonazioni.