Grave 11enne in bici travolto da un camion

E’ ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, il bambino di 11 anni portato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo che con la sua bicicletta è finito sotto le ruote posteriori di un camion. L'incidente è avvenuto in via Toscana a Bologna. Il conducente è risultato negativo all’alcol test e ieri il pm Morena Plazzi ha disposto il sequestro dei mezzi. Il piccolo, italiano con genitori di origine eritrea, ieri è stato sottoposto a due interventi per il trauma toracico e bisognerà vedere come evolvono le sue condizioni nelle prossime ore.

Sull'episodio, intanto, interviene l’associazione "Salvaiciclisti" di Bologna: quello che è successo, secondo loro, «non è una fatalità, è parte di una sciagurata gestione della sicurezza stradale». Tra i punti sollevati dall’associazione, c'è che «a un anno dalla sua presentazione, non ci sono ancora tempi e certezze sulla realizzazione del Biciplan, il quale prevede ciclabili nelle strade più trafficate e usate dai ciclisti (tra le quali, chiaramente, anche via Toscana). Avremmo potuto salvare la vita di un bambino se ad oggi la ciclabile fosse in cantiere?», si domandano in una nota.