Caldo, domani e venerdì allerta gialla in Emilia Romagna

Allerta "gialla" per temperature estreme valida per tutta la giornata di domani, giovedì 6 luglio; l’ha diffusa l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. Il documento di allerta apre la fase di attenzione per “ondata di calore”, coinvolgendo 167 Comuni, situati nelle aree urbane non costiere e nelle pianure interne della regione; l’Allerta individua zone riferibili ai territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il campo di alta pressione sta alzando le temperature massime, già oggi superiori alle medie stagionali, con punte di 34 gradi, che tenderanno a divenire 35-36 nei prossimi giorni; le “condizioni di debole disagio bioclimatico” derivano anche dall’innalzamento delle temperature minime. Il fenomeno, avvertibile soprattutto nei capoluoghi e nei centri urbani, è dato in intensificazione nelle successive 24 ore (venerdì 7 luglio).