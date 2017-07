Molotov contro centro migranti a Modena

(ANSA) - Attentato incendiario nella sede di "Porta Aperta", associazione di volontariato promossa dalla Caritas diocesana, che si trova a Modena in strada Cimitero San Cataldo e ospita anche diversi migranti. Intorno alle 20 di ieri, ignoti hanno lanciato due molotov (bottiglie piene di benzina) contro la struttura.

Soltanto una delle due ha effettivamente preso fuoco e anche questo ha contribuito a non far sviluppare un incendio vero e proprio che avrebbe provocato danni ingenti. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco ed una volante della polizia di Stato.

Al momento sono ignoti gli autori del gesto e gli inquirenti stanno setacciando i filmati delle telecamere, non escludendo alcuna pista: da quella che porta proprio alla presenza dei migranti all’interno della struttura ad una "vendetta" scaturita magari dopo una lite con qualcuno che è ospite.

Il centro Porta Aperta di Modena è stato oggetto, negli ultimi anni, di diverse provocazioni a sfondo razzista che però finora si erano concretizzate solo con l'esposizione di cartelli contro l’attività di accoglienza dei migranti. "Qualunque sia la motivazione di questo gesto esecrabile - affermano i responsabili del centro - non potrà sicuramente fermare il nostro servizio di accoglienza nei confronti dei poveri, dei migranti, degli ultimi".

Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: "Un gesto gravissimo, da condannare con decisione. Piena solidarietà a Porta Aperta. Spero che le indagini assicurino alla giustizia al più presto esecutori e mandanti. Piena solidarietà a Porta Aperta che svolge un ruolo così importante all’interno della comunità modenese".