A Modena nuovo bando per accogliere fino a 2300 migranti

La prefettura di Modena ha pubblicato un nuovo bando per accogliere fino a 2.300 nuovi migranti in due anni: potranno arrivare al massimo 1144 migranti nel 2017, per poi aumentare fino a 2300 nel 2018, " con facoltà dell'operatore di partecipare ad uno o entrambi i lotti funzionali".

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è relativo ad una gara aperta (sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Il numero complessivo di posti per il 2017 tiene conto delle quote di "riparto ministeriale" ed è destinato a ricomprendere le esigenze di alloggi non soddisfatte nelle precedenti gare. Le strutture di accoglienza, spiega la prefettura di Modena, «dovranno essere situate nel territorio della provincia di Modena, secondo criteri di equilibrata distribuzione, e le singole convenzioni, stipulate con gli operatori partecipanti secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria, avranno decorrenza dalla data indicata nelle stesse e durata fino al 31 dicembre 2018». L’avviso di gara, con le modalità di partecipazione ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della prefettura e consultabili all’indirizzo web: www.prefettura.it/modena.