Ancora caldo africano ma da lunedì temperature in calo

Il caldo africano che sta caratterizzando questo week-end, soprattutto al centro-sud ed in Emilia con temperature che in alcuni casi sfiorano i 40 gradi, ha le ore contate: da lunedì, infatti, la colonnina di mercurio sarà in calo un po' ovunque. Resta intanto grave la situazione a Roma per la siccità: la capitale è "a secco", afferma Coldiretti, «facendo registrare un calo delle precipitazioni a luglio pari al 72%».

Quella in atto, spiegano i meteorologi di Meteo.it, è la quarta ondata di caldo intenso. Da lunedì, però, «le temperature saranno in calo e ad inizio settimana si attenuerà il caldo in tutto il paese». Tanto che, annunciano gli esperti, «entro mercoledì si avrà un calo termico anche di 8-10 gradi al Centrosud e sulle isole, mentre lunedì si registrerà una fase molto instabile al Nord con temporali anche forti». Responsabile del caldo e dell’afa di questi giorni è il "bollente" Anticiclone Nord-Africano. Dall’inizio della prossima settimana, rilevano anche gli esperti del Centro Epson Meteo, «l'alta pressione africana tenderà però ad arretrare, lasciando spazio sul Mediterraneo centrale a una circolazione di bassa pressione associata ad aria più fresca». Perciò, tra la notte di domenica e lunedì è attesa una fase instabile al Nord. Qualche temporale raggiungerà lunedì anche il Centro, e in forma più sporadica martedì anche il Sud. I venti freschi provenienti dal Nord Europa metteranno fine all’ondata di caldo intenso, con le temperature che torneranno un po' dappertutto su valori normali per la stagione. Il caldo potrebbe però tornare ad aumentare nel prossimo fine settimana, per poi intensificarsi a inizio agosto.

Aumentano intanto le preoccupazioni per la situazione di siccità che sta interessando Roma: la capitale è «a secco - afferma la Coldiretti - perché nella provincia le precipitazioni sono risultate in calo del 72% a luglio nella prima decade, dopo che la riduzione era stata del 74% a giugno, del 56% a maggio come ad aprile, mentre a marzo il calo è stato del 56%, a febbraio del 37% e a gennaio del 34%, provocando una crisi idrica di portata storica». Il risultato è una «grave siccità nelle campagne, dove si contano danni per 100 milioni di euro tra investimenti sostenuti per le semine, spese per gasolio o corrente per irrigare, mancata produzione di foraggio e mancato reddito». Nell’Agro Romano, secondo le rilevazioni Coldiretti, sono compromessi i raccolti di grano, carote, patate. Nelle province di Roma, Rieti e Frosinone, la produzione di latte è calata el 30% mentre a Viterbo è attuata l’irrigazione di soccorso per salvare vigneti. A Latina, infine, compromessi fino al 50% i raccolti di mais, ortaggi, meloni e angurie.

