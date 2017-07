Possibili temporali nella notte e domani in Emilia-Romagna

Allerta, a seguito di «criticità idrogeologica per temporali» sull'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani (lunedì 24 luglio). A lanciarla con codice giallo, la ex fase di attenzione, è la Protezione Civile regionale che evidenzia anche un codice giallo per il vento, sulla costa del Ferrarese e su quella Romagnola nel Ravennate, Cesenate e Riminese.

Nel dettaglio, spiega una nota, «tra la mattina e il pomeriggio di domani son previste spiccate condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale localmente anche intense, più probabili sulle zone di pianura. In serata nuova attività temporalesca con probabilità di fenomeni intensi sul settore centro-orientale della regione. Oltre alle possibili raffiche associate ai temporali su tutta la regione, si segnala un rinforzo della ventilazione da nord-nordest lungo la fascia costiera durante la notte con vento medio previsto di fino a 20-22 nodi pari a 37-40 chilometri all’ora.

