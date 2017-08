I ciclisti lo infastidiscono: automobilista li minaccia con la pistola

Infastidito dalla presenza di un gruppo di ciclisti che aveva invaso la stessa corsia che stava percorrendo in auto (almeno questa è stata la sua "giustificazione"), ha estratto dal portaoggetti una riproduzione particolarmente fedele di una pistola Python Lighter, puntandola contro gli otto sportivi. Protagonista della vicenda, un 23enne di origini albanesi, nato a Roma ma residente a Finale Emilia (Modena), dove è avvenuto il fatto, domenica mattina. Il gesto ha spaventato a tal punto i ciclisti che uno di loro è finito dritto in un fosso, non riportando ferite serie. Dopo il fatto, l’uomo ha schiacciato sull'acceleratore, dileguandosi. Sono stati alcuni dettagli forniti dalle vittime a portare i carabinieri di Carpi all’abitazione dell’uomo, appunto a Finale Emilia. In macchina è stata anche rinvenuta l’arma, senza tappo rosso e non in grado di sparare. I militari hanno definito l’oggetto particolarmente credibile, ovvero simile ad una pistola reale. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.