Violenza su una bambina: fermato un uomo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 AGO - E' stato fermato dalla polizia di Stato un uomo, italiano, «ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di bambina minore di 14 anni». E' quanto si legge in una nota della Questura di Bologna secondo cui il fermo, compiuto dalla Squadra Mobile, è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Bologna lo scorso 30 luglio.

Destinatario del provvedimento, viene spiegato, un «italiano pluripregiudicato anche per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata» ai danni della minore: «violenza avvenuta a Bologna il 26 luglio» scorso.

I dettagli dell’operazione saranno forniti - in mattinata - in una conferenza stampa nelle sale della Questura bolognese.