Il cadavere di 16enne scomparso riemerge in un laghetto nel Modenese

Il corpo senza vita di un ragazzo è emerso stamattina dal lago del parco Rio dei Gamberi a Castelnuovo Rangone (Modena). Si tratterebbe di un 16enne marocchino, in Italia da pochi mesi: i fratelli ne avevano denunciato la scomparsa domenica. Alcuni effetti personali dell’adolescente sono infatti stati trovati sulla riva del laghetto. Il corpo è stato scoperto da un pescatore che ha avvertito subito i carabinieri. I vigili del fuoco recuperano la salma. Gli inquirenti non si sbilanciano sulle cause della morte.