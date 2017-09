Temporali e pioggia questa sera a Parma. Ma l'ondata di maltempo che abbassa le temperature durerà almeno un altro giorno: domani, per 24 ore, allerta gialla della protezione civile su tutta l'Emilia-Romagna. Si prevedono forti temporali in spostamento dal settore occidentale a quello orientale per tutta la giornata.

Sono previsti anche incrementi dei livelli idrometrici, vento forte sulla dorsale appenninica e mare molto mosso al largo con altezza dell’onda compresa tra 1,8 e 2,5 metri.