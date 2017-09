Carambola in un cantiere in tangenziale a Bologna: 7 feriti

Un furgoncino a nove posti ha tamponato un mezzo fermo in un cantiere nella tangenziale di Bologna, che a sua volta ha urtato alcuni operai al lavoro: è di sette feriti il bilancio della carambola avvenuta verso l’una di notte, tra passeggeri del pulmino e lavoratori, nessuno in gravi condizioni. E’ successo al chilometro 17 sud, all’altezza dello svincolo "San Donato". Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

I sette feriti sono stati portati all’ospedale Maggiore, con due uomini, di 21 e 43 anni, in condizioni di media gravità, mentre gli altri cinque sono stati trasportati con il codice di soccorso più lieve.