Muore 21enne travolto da un'auto sulla via Emilia a Castelfranco

Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente, ieri sera a Castelfranco, in provincia di Modena, in via Emilia ovest. La vittima è di nazionalità nigeriana ed è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada, poco dopo le 20. Il conducente, un 31enne di origini marocchine al volante di una Golf, ha spiegato ai carabinieri di aver visto correre da una parte all’altra della via Emilia, pochi attimi prima, altre tre persone, che poi sono fuggite a piedi. E di essersi poi trovato davanti un quarto individuo, la vittima, quando ormai era troppo tardi.

Il giovane è stato sbalzato a una trentina di metri. Prima è stato soccorso da alcuni passanti e in seguito anche dal 118, ma è poi morto durante il viaggio in ambulanza.