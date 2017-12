Allerta per vento forte in Emilia-Romagna

Ancora allerta maltempo, in particolare al centro-nord e sull'Emilia-Romagna. La presenza di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà domani (giovedì 14 dicembre) il rafforzamento dei venti nei bassi strati e venerdì 15 dicembre precipitazioni diffuse, specialmente sulle regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: dalle prime ore di giovedì venti forti o di burrasca sud-occidentali su Emilia-Romagna e Marche, con rinforzi fino a burrasca forte sui crinali.

Oltre agli avvisi diramati per oggi, per domani, è stata valutata allerta arancione sul settore nord-orientale dell’Emilia Romagna e allerta gialla sul Veneto nord-occidentale, sul resto dell’Emilia Romagna, sulla Toscana settentrionale, sull'Umbria meridionale, sui bacini Liri-Aniene e sull'Appennino di Rieti nel Lazio.

