L’ex capogruppo Pd nell'Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna, Marco Monari, è stato condannato per peculato a 4 anni e 4 mesi e all’interdizione perpetua dei pubblici uffici per le spese messe a rimborso tra il 2010 e il 2011. Tutti assolti gli altri 12 consiglieri regionali Pd che erano stati accusati. La pm Morena Plazzia aveva chiesto l'assoluzione per sette ex consiglieri e condanne per gli altri.