Rubavano gomme ai camion: sgominata banda di 10 persone, coinvolta la Stradale di Parma

La polizia di Bologna ha arrestato in flagranza di reato dieci persone di origine pugliese nell’area di servizio Secchia Ovest per il furto di pneumatici ai danni di un autotrasportatore.

L’operazione, denominata 'Evergreen', è stata effettuata dagli uomini della polizia giudiziaria del compartimento di Polizia stradale dell’Emilia-Romagna, coadiuvati da personale della stradale di Modena Nord e della Stradale di Parma, intervenuti a seguito del furto aggravato commesso all’interno dell’area di servizio Nure Nord dell’A21 ai danni di un autotrasportatore che si era fermato per la notte. Al camionista sono stati sottratti 65 pneumatici per autocarri per un valore di oltre 50mila euro.

L’indagine è stata avviata in seguito a un furto dello scorso ottobre nell’area di servizio Sillaro Ovest: il gruppo, per evitare di essere individuato, non soggiornava mai in strutture alberghiere, preferendo sobbarcarsi il viaggio di andata e ritorno fra Andria e le province di Bologna, Alessandria, Pavia e Piacenza. In queste zone i furti imperversavano almeno da due mesi.



I malviventi, in poco meno di tre ore, sono riusciti a sottrarre 65 pneumatici, senza che l’autista si accorgesse di nulla. Ultimato il furto e recuperati i "pali", i malviventi si sono diretti verso sud immettendosi in A1. L’operazione della polizia è scattata nella zona di Modena, dove una prima macchina, sulla quale viaggiavano cinque malviventi, è stata fatta entrare nell’area di servizio Secchia Ovest. Gli occupanti sono stati immediatamente ammanettati e condotti nella vicina sottosezione, mentre una seconda macchina è stata costretta a fermarsi all’interno dell’area di parcheggio Castelfranco e, anche qui, i quattro occupanti sono stati immediatamente neutralizzati e ammanettati, per poi essere a loro volta condotti presso la caserma di Modena Nord.



Individuato anche un autocarro, seguito a distanza: l'autista ha proseguito la marcia fino a un’area di servizio di Ancona, dove si è fermato per riposare, ma i poliziotti di Bologna, coadiuvati dai colleghi del compartimento di Ancona, sono intervenuti arrestandolo e recuperando la refurtiva.