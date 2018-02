E' morto, a soli 25 anni, Andrea Gilioli, giovane collaboratore da Sassuolo della Gazzetta di Modena. La causa del decesso, pare sia dovuta ad un infarto fulminante, a confermarlo comunque sarà l'esame autoptic. Era in ufficio, martedì sera, in attesa di andare in Consiglio comunale. La scoperta della tragedia è stata fatta, in ufficio, dai suoi genitori, preoccupati del suo ritardo nel rientro a casa. Gilioli si era laureato in Giurisprudenza nell'ateneo di Modena-Reggio Emilia lo scorso con 110 e lode.