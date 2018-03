Oltre 350 volontari per 82 squadre, attive dal 21 febbraio ad oggi. Sono queste le forze messe in campo dall’Agenzia regionale di Protezione civile per contrastare i disagi causati dal maltempo che sta colpendo, soprattutto in queste ore, l’Emilia-Romagna.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha chiesto lo stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile per far fronte a eventuali ulteriori necessità di intervento, quali uomini e attrezzature specialistiche. Inoltre, informa la Regione, «se i fenomeni dovessero avere rilievo nazionale, potrà essere valutata anche la dichiarazione di stato di emergenza».