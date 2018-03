Spacciavano droga in Emilia: arrestati i fratelli di un combattente Isis e due connazionali

Quattro cittadini marocchini, tra cui due fratelli di un "foreign fighter" ucciso in guerra nella zona fra Siria e Iraq nel 2016, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del Ros e da quelli di Bologna, Modena e Reggio Emilia per detenzione e spaccio di hashish e cocaina.

Gli arresti sono stati effettuati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Bologna, su richiesta della Procura distrettuale.

Le indagini, avviate per l’ipotesi di associazione con finalità di terrorismo nei confronti del foreign figheter Younesse El Amrani, hanno documentato la sua effettiva appartenenza all’Isis e la sua morte in combattimento nel febbraio del 2016. Ma sono state accertate anche, fanno sapere i carabinieri, le responsabilità dei suoi fratelli Khalil (32 anni) e Yassin (36), nonché dei connazionali Abdelhak Bahoune (35) e Abdellatif Dahibi (48), in «reiterate condotte di spaccio di sostanze stupefacenti», commesse in provincia di Bologna nel periodo 2015-2016. Khalil e Yassin, tra la fine di maggio 2017 e l’inizio di quest’anno, erano già stati espulsi dall’Italia e rimpatriati in Marocco, il primo in via amministrativa ed il secondo come misura alternativa alla detenzione.