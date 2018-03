L'Emilia rossa? Un ricordo. Pd giù anche a Reggio, sorpasso del M5S a Cavriago

C'era una volta l'Emilia rossa. Ma è un'Emilia di una volta, un'Emilia che non c'è più. Anche in una delle regioni da sempre roccaforte del Pd (andando a ritroso di Ds e Ulivo, Pds, Pci...) l'emorragia di voti si è fatta sentire. E il Movimento 5 Stelle è forte. Persino a Cavriago, dove resiste il busto di Lenin in piazza, il Pd non è più il primo partito.

M5S E LEGA IN SALITA ANCHE A MODENA E REGGIO. E’ tra Modenese e Reggiano - al centro di quella che dal dopoguerra al voto di ieri è stata una delle zone simbolo della sinistra italiana - che il tonfo del Partito Democratico è stato più forte. A Fiorano, feudo del responsabile comunicazione Pd, Matteo Richetti, il candidato sostenuto dai dem - l’ex ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio ai tempi del Governo Renzi, Claudio De Vincenti - è solo terzo col 26,35% dei voti dietro a Centrodestra (30,56% - con la Lega al 18%) e 5Stelle (37,69). Nel 2013 il centrosinistra qui prese il 36,84%.

Ma in generale è in tutta la zona della ceramica, il sassolese, che il Pd è tracollato, schiacciato come di fatto nella maggior parte della regione, dal boom (più atteso) della Lega e da quello (più a sorpresa) dei 5Stelle. Poco distante, ma in provincia di Reggio, altra sconfitta rumorosa è quella a Casalgrande, dove è stato sindaco il responsabile organizzazione nazionale del Pd, Andrea Rossi, e dove il Pd dell’Emilia-Romagna tiene da anni la sua festa dell’unità regionale: nel 2013 il centrosinistra guidato da Pier Luigi Bersani superò il 40% col Pd oltre il 39. Ieri i voti Pd si sono fermati al 25,05, con la coalizione al 27,5%, surclassata dal Movimento 5 Stelle al 38,34%.

IL M5S E' IL PARTITO PIU' VOTATO A CAVRIAGO. La coalizione di centrosinistra, la spunta comunque di pochi voti, ma i consensi Pd si fermano al 30,5%, un punto sotto il Movimento 5 Stelle (31,56%). La Lega va peggio rispetto alla media nazionale, fermandosi al 13,2%, ma è comunque in forte crescita rispetto alle politiche 2013, quando non superò il 2%. Allora il Pd superò il 45% e la coalizione sfiorò il 50% dei consensi.

A drenare consensi al Pd ha sicuramente contribuito anche la corsa dell’ex segretario dem a Cavriago, Mirko Tutino, che si è candidato con Liberi e Uguali: la sua corsa a Cavriago ha pesato per il 7,15%. Da segnalare, inoltre, l’endorsement di Orietta Berti, cavriaghese, che durante la campagna elettorale ha annunciato la sua preferenza per il Movimento 5 Stelle.