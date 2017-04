Annullato il concerto di Leonidas Kavakos. Al Regio debutto di Krylov il 23 maggio

Il Teatro Regio di Parma informa che, in seguito alla cancellazione delle prossime date della tournée di Leōnidas Kavakos, il concerto in programma mercoledì 26 aprile 2017 è annullato.

Il nuovo appuntamento della Stagione Concertistica, realizzato in collaborazione con la Società dei Concerti di Parma, vedrà protagonista il virtuoso del violino Sergej Krylov con al pianoforte Michail Lifits che debutteranno al Teatro Regio martedì 23 maggio 2017, alle ore 20.30. In programma la Sonata per violino e pianoforte n. 9 in la maggiore, op. 47 “a Kreutzer” di Ludwig van Beethoven, la Suite Italienne n.2 di Igor Stravinskij e la Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte di Maurice Ravel.

Gli abbonamenti alla Stagione Concertistica e i biglietti già acquistati per il concerto di Leōnidas Kavakos sono validi per il nuovo concerto. Coloro che volessero richiedere il rimborso potranno farne richiesta alla Biglietteria del Teatro Regio di Parma presentando il biglietto in originale o la ricevuta di acquisto online entro e non oltre il 23 maggio 2017.