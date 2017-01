Giulia, una stella del jazz pronta a brillare

Un altro talento vocale parmense che si distingue. La Giuria della Sezione Cantanti del Concorso Bettinardi 2017 ha selezionato, tra gli altri, anche la felinese Giulia Di Cagno, che disputerà la finale al Milestone di Piacenza il 28 gennaio. Il Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz italiano è abbinato alla manifestazione musicale Piacenza Jazz Fest 2017 ed è riservato a giovani jazzisti italiani o stranieri che vivono in Italia che (al momento dell’invio del materiale audio) e ancora non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° per i gruppi). Il Concorso è suddiviso in 4 categorie: la Sezione A riservata ai solisti, la Sezione B dedicata ai gruppi precostituiti, la Sezione C riservata ai cantanti e la Sezione D riservata alla miglior “opera prima”, pubblicata da un artista o gruppo jazz italiano nel 2015. L’iniziativa ha come unica finalità quella di scoprire e valorizzare nuovi musicisti, cantanti e gruppi jazz per promuoverne le attività. Per le prime 3 sezioni una giuria di esperti, selezionerà il materiale audio inviato dai concorrenti ed ammetterà alle finali 5 solisti, 5 gruppi e 5 cantanti; le finali si svolgeranno presso il “Milestone”, la sede del Piacenza Jazz Club, in via Emilia Parmense 27 a Piacenza. Per la Sezione D la giuria, composta dalla commissione artistica del Piacenza Jazz Fest, assegnerà un solo premio, consistente nell’inserimento del progetto musicale all’interno del cartellone del festival 2018. I vincitori verranno premiati durante il Galà di chiusura del Festival previsto per sabato 1 aprile 2017.