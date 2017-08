Scuola elementare: ok del Comune alla nuova mensa

La nuova mensa della scuola elementare Montalcini di Felino si farà. Lo garantisce l’Amministrazione comunale che, grazie al recente finanziamento di 250mila euro assegnato dalla Regione – che si impegna a pagare un mutuo per conto del Comune - ha completato il fondo a disposizione per la realizzazione dell’opera, del costo di circa 1 milione e 700 mila euro. “Pubblicheremo a breve il bando per l’assegnazione dei lavori, come previsto dal decreto regionale – spiega il sindaco Elisa Leoni –. Il cantiere aprirà nel 2018, nei tempi concordati con l’Istituto comprensivo, per rispettare le attività in corso nella scuola”.

La mensa sarà ospitata in un nuovo stabile, costruito a fianco dell’attuale edificio delle elementari, a sinistra rispetto all’entrata pedonale del plesso scolastico. Il collegamento con la scuola primaria sarà garantito da un passaggio coperto e chiuso lateralmente con vetrate. Il refettorio, ampio 353 metri quadri, consentirà di fornire il pasto in doppio turno a 625 bambini, il totale della capienza della scuola primaria.

All’interno saranno realizzati quattro spazi distinti, separati da strutture di materiale fono assorbente per ridurre il rumore. Al centro della sala saranno invece collocati i servizi igienici e il ripostiglio per il materiale delle pulizie. Un lato della struttura sarà poi occupato dalla cucina e dagli spogliatoi del personale addetto, che avrà un accesso dedicato con un piccolo parcheggio.

Anche per la dispensa è previsto un ingresso indipendente, come per i locali tecnici. Insomma la mensa è studiata per rispettare al massimo la serenità dei piccoli ospiti e per garantire massima sicurezza in ambito igienico.

“Il nuovo edificio avrà le stesse caratteristiche tecniche della scuola primaria: la struttura sarà realizzata con un sistema prefabbricato in legno massiccio, che si integra facilmente con gli altri componenti dell’edificio. Grande attenzione poi è stata assegnata al risparmio energetico” spiega il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Lorenzo Gherri.

“Nonostante i contributi per realizzare opere di questo tipo siano difficili da trovare in questo periodo, siamo riusciti a convogliare a questo fine diverse entrate, raggiungendo la somma necessaria per completare il finanziamento di questa ulteriore parte del polo scolastico” aggiunge il sindaco. Quando la nuova mensa sarà operativa, le aree interne della scuola primaria attualmente adibite a refettorio, torneranno a disposizione dei bambini e degli insegnanti, nella loro destinazione iniziale di laboratori e aule funzionali ad attività didattiche.