San Michele Tiorre, il commento di Pizzarotti: "Pazzesco. Non facciamoci dividere dalla paura"

«Pazzesco. Succede a Felino, a due passi da Parma. Farsi dominare dalla paura, seguire chi grida alla pancia e non segue la ragione, pensare che la violenza verbale o fisica sia una soluzione sono il metodo per cadere ancora più in basso». Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti commenta quanto accaduto a San Michele Tiorre, dove una donna è stata bloccata per un’ora e mezza, insultata, minacciata e presa a sputi per avere ceduto la propria casa ad una cooperativa che utilizzerà lo stabile per accogliere 20 profughi.

«Invece - continua Pizzarotti - noi siamo una comunità, la siamo sempre stata, abitiamo l’uno vicino all’altra, frequentiamo lo stesso bar, compriamo il giornale nella stessa edicola, portiamo i figli nella stessa scuola. Siamo concittadini. Ci facciamo dividere da chi urla più forte, quando dovremmo essere uniti».

E questo, aggiunge Pizzarotti, «perché è facile esserlo nei periodi storici di prosperità. Più difficile in quelli in cui il mondo è in confusione. Ma è in questi periodi che l’unità diventa preziosa. La paura è un sentimento che divide. Le soluzioni ci sono ma noi dobbiamo avere un approccio istituzionale: ancora più legge, ancora più Stato».

Ciò, prosegue Pizzarotti, «è quello che Parma sta applicando, e lo fa mettendo in conto che lo Stato deve farsi sentire nelle ancora più forte nelle nostre città. Ma non ci facciamo dividere dalla paura. Solidarietà alla signora aggredita - conclude - e vicinanza al Sindaco Leoni che deve gestire questa difficile situazione».