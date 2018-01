Università popolare: a Felino corso sull'invecchiamento

All’Università Popolare di Felino sono aperte le iscrizioni al nuovo corso in partenza, il 28 febbraio, su “Invecchiamento, Psicologia e Psicoanalisi”. 5 incontri per capire cosa vuol dire invecchiare, con un focus sul ruolo della memoria, sul corpo e la sessualità nell’età avanzata, sulle emozioni, le motivazione e la personalità, e soprattutto per la promozione di un invecchiamento attivo e di successo.

È infatti frequente considerare l’invecchiamento come un periodo di involuzione, regressione e malattia. Tuttavia, molti ignorano come questa fase della vita possa invece essere un periodo di benessere psichico. Non tutte le abilità infatti deperiscono, alcune si conservano, altre compensano le mancanti, altre addirittura migliorano con le età, come le emozioni e il linguaggio.

Con l’aumentare del numero di persone che vivono più a lungo, bisogna potersi occupare del vivere bene, scardinando innanzitutto gli stereotipi esistenti circa l’invecchiamento. Sono in molti infatti a sperimentare un invecchiamento attivo, e di successo, o a decidere, in senso lato, di prendersi cura in modo nuovo, o per la prima volta, del Sé.

La docente Maria Lucia Cornacchia affronterà alcuni aspetti cardine della psicologia dell’anziano, che in realtà sono aspetti di ogni essere umano. Nel trattare le varie tematiche, verrà offerta anche una visione di tipo psicoanalitico sui vissuti e i significati più profondi dell’esperienza dell’invecchiare.

Nello specifico, gli incontri si articoleranno in base ai seguenti temi: “Cosa vuol dire invecchiare: costruzione della vecchiaia e analisi degli stereotipi”, “Intelligenza e memoria nell’invecchiamento: vecchiaia, tempo, ricordo”, “Emozioni, motivazione, personalità nell’invecchiamento: realtà interna, realtà esterna”, “Il corpo e la sessualità nell’invecchiamento: dal non più al non ancora”, “Promozione di un invecchiamento attivo e di successo. Riflessioni sul sé e l’autostima”.

Il corso si terrà al mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30 a partire dal 28 febbraio, presso l’ampliamento della Scuola Secondaria di 1° grado Via Roma 55 Felino. Prevede un minimo di 7 e un massimo di 15 iscritti e un contributo per i 5 incontri pari a 70 euro.