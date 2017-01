Fidenza, Sevim batte tutti: è lei la prima nata

Due fiocchi rosa hanno chiuso l’anno vecchio e aperto il nuovo, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Vaio, diretto dal dottor Giuseppe Crovini.

Nell’ultimo giorno dell’anno, alle 21.16, si è affacciata alla vita, Sofia Carvelli, primogenita dei giovani salsesi Barbara Copercini e Alessio. La bellissima bambina, al momento della nascita, pesava 3.770 chilogrammi. La mamma e la piccola godono di ottima salute.

Alessio e Barbara, felici e orgogliosi della loro piccina, infagottata in una calda tutina rosa, hanno posato per un foto ricordo, con in braccio il loro tenero capolavoro.

Ma anche l’anno nuovo si è aperto all’ospedale di Vaio, con un altro fiocco rosa. Alle 6,20 di Capodanno, è nata Sevim, secondogenita di due giovani di origine albanese, residenti nel Piacentino. La piccina pesava 3,280 chilogrammi.

Lo staff medico e paramedico in servizio ieri ha fatto festa alla prima nata del 2017, posando insieme a Sevim.

Il 2016 invece nel reparto di Ostetricia di Vaio si era aperto con un fiocco azzurro con la nascita di Dario Pagani, un bel bambino, nato con parto spontaneo e del peso di 3 chili e 760 grammi. Il 2015 invece si era chiuso, sempre a Vaio, con la nascita di una bambina, Mara, terzogenita di una coppia di origine senegalese. s. l.