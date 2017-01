Via l'amianto dal cimitero: al suo posto il fotovoltaico

Via dal tetto del cimitero del capoluogo ben 5 mila metri quadrati di pannelli in cemento amianto (eternit) e al loro posto un moderno sistema fotovoltaico che produrrà con l’energia solare circa 100 kw.

Un intervento importante che sarà eseguito all’inizio del 2017, che rappresenta il terzo e ultimo step del grande lavoro di restyling e riqualificazione del cimitero urbano e che vedrà un investimento di 330 mila euro da parte dell’amministrazione comunale. Cifra che eleva a quasi 800 mila euro le risorse investite in 12 mesi per ammodernare l’intera struttura. «Rimetteremo completamente a nuovo il tetto risolvendo il problema delle infiltrazioni d’acqua, grazie alla rimozione di 5 mila metri quadrati di eternit particolarmente concentrato nella zona dell’ampliamento avvenuto negli anni ‘70 e all’adozione di un sistema fotovoltaico di potenza pari a circa 100 kw, che permetterà di coprire una parte significativa dei consumi elettrici dell’immobile, ottenendo un risparmio del 50% in termini energetici ed economici. Sulla copertura sarà infine installata una linea vita, necessaria per effettuare future manutenzioni in piena sicurezza» ha spiegato Davide Malvisi, assessore ai Lavori pubblici. Una riqualificazione che completa il pacchetto di 400 mila euro di interventi realizzati nel 2016 per riparare e consolidare le ali est e ovest del campo numero 1. «Risolvendo così problemi cronici di quella struttura come le lesioni e le fessurazioni nelle murature oppure come il completo ripristino di quattro colombari inagibili o la corretta regimazione delle acque piovane che sono state uno dei principali problemi di tutti questi danni. A questi cantieri da 400 mila euro si sommano altre opere di manutenzione a costo zero per il Comune, perché opere migliorative offerte dall’impresa che ha vinto la gara d’appalto per la gestione del cimitero, quali le nuove cellette.Anche Giancarlo Castellani, vice sindaco con delega all’Ambiente, si dice molto soddisfatto di questo intervento. «Perché conferma ancora una volta l’attenzione concreta dell’amministrazione ai temi ambientali e, in particolare, al tema della rimozione dell’amianto da tutto il territorio. Amianto contro il quale, non a caso, ci ha dato una solida base il censimento a tappeto che abbiamo effettuato coi droni, diventando un Comune d’avanguardia in questo settore. L’azione sul tetto del cimitero era, poi, un obiettivo in linea col nostro Paes (Piano d’azione per l’energia sostenibile), nel quale figurava proprio una scheda specifica relativa all’intervento di rimozione dell’eternit e di riconversione della copertura a luogo di produzione di energia rinnovabile. Da un problema consistente, abbiamo ricavato una soluzione pulita e moderna. Esattamente il modello che da amministratore della Provincia di Parma, negli anni scorsi, ho sostenuto e visto applicare su più parti del territorio». S. L.