Lamiere contorte, persone incastrate all'interno: una scena drammatica quella che è apparsa ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la provinciale per Soragna, in località San Michele Campagna, per uno schianto frontale tra due auto.

Tre persone erano rimaste ferite, di cui una- una 60enne della Bassa - in modo gravissimo. La donna è morta all'ospedale Maggiore nella notte. Della dinamica dell'incidente si occupano gli agenti della Polizia municipale di Fidenza.