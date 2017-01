Schianto di Fidenza: morta in ospedale la 60enne estratta dalle lamiere

Schianto vicino all'outlet a Fidenza: è morto anche il marito di Daniela Carloni. La 60enne residente a Case Martini di Solignano era spirata poco dopo l'arrivo in ospedale. Il marito Silvano, 86 anni, era in gravissime condizioni. Nemmeno lui ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì lungo la provinciale per Soragna, in località San Michele Campagna.