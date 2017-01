Finiti i lavori in via Marconi. A breve la pista ciclabile

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura in via Marconi, nel tratto compreso tra via Otto Mulini e via Martiri delle Carzole.

«L’intervento è stato realizzato per completare l’azione di riqualificazione del comparto dopo gli interventi di posa dei sottoservizi, con il rifacimento della rete dell’acquedotto e la realizzazione del teleriscaldamento avvenuti nel 2015. L’intervento, realizzato congiuntamente con EmiliAmbiente, ha interessato una superficie di 4.000 metri quadrati ed è stato realizzato per mettere in sicurezza la strada, tenendo però presente la futura realizzazione della pista ciclabile, complementare a quella di via Martiri delle Carzole, che dalla rotatoria delle Carzole arriverà fino al cimitero urbano», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici e viabilità, Davide Malvisi.

Nella primavera-estate 2017, infatti, dopo i lavori dell’ulteriore tratto di rete di teleriscaldamento, si procederà a realizzare una pista ciclabile in conglomerato bituminoso della lunghezza di 1.100 metri a doppio senso di marcia, separata e parallela alla carreggiata, che consentirà di collegare il sottopasso di via Marconi con l’area artigianale del quartiere delle Carzole, eliminando così tutte le criticità presenti per l’utente debole.

«L’ amministrazione comunale ha mantenuto alta l’attenzione anche al tessuto collinare. Nei mesi di ottobre e novembre sono stati eseguiti lavori nelle strade pedemontane. Tra questi anche interventi di stabilizzazione idrogeologica», ha commentato l’assessore Malvisi.

Sono terminati gli interventi di stabilizzazione con opere di drenaggio e razionalizzazione del convogliamento delle acque finalizzati alla stabilità idrogeologica della strada di Tabiano Superiore. L’opera, finanziata interamente dalla Regione, ammonta a 50 mila euro. Un tratto della strada di Siccomonte è stata oggetto di lavori di sistemazione idrogeologica, commissionati dal Consorzio di Bonifica Parmense che ha finanziato l’intervento, ad eccezione dei lavori di asfaltatura della carreggiata che saranno sostenuti dal Comune di Fidenza e realizzati in primavera una volta terminati gli assestamenti. Sono stati asfaltati alcuni tratti delle strade pedemontane: Monfestone, Costa Guarda, Cogolonchio, Costa Ferrari, Siccomonte e strada del Bargone. Nelle strade di Cogolonchio e Siccomonte è stata rifatta la segnaletica orizzontale.

Nella strada di Siccomonte sono in corso lavori di sistemazione dei fossi laterali alle banchine in collaborazione con il Consozio Bonifica Parmense. s.l.