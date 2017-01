«Emergenza sangue»: Avis Fidenza in prima linea

Il cuore dei generosi donatori fidentini sta battendo forte per tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di sangue: anche ieri al centro trasfusionale di via 24 Maggio hanno effettuato la donazione una quarantina di associati.

C’è estremo bisogno di sangue negli ospedali, a seguito anche delle calamità che hanno colpito le regioni del Centro Italia. Infatti il Centro nazionale sangue e il Centro regionale sangue dell’Emilia Romagna, hanno fatto appello ai centri trasfusionali a causa dell’attuale situazione di particolare carenza di emazie che si sta registrando in Regione e nell’intero territorio italiano e che sta mettendo in seria difficoltà il sistema trasfusionale italiano. Per l’Emilia Romagna, in particolare, la ricaduta negativa è sulle unità che vengono inviate alle altre Regioni, sulla base degli accordi definiti; gli invii sono sospesi in attesa del ripristino delle normali scorte.

Pertanto le Avis provinciali si sono raccordate con il proprio servizio trasfusionale per programmare un incremento di chiamata dei donatori e di raccolta sangue dei gruppi 0 e A positivi e negativi, quelli più carenti. E a Fidenza la risposta dei donatori di Avis e Adas, è stata a dir poco commovente. In tanti hanno risposto alla chiamata, affollando il centro trasfusionale. Anche per le tre sedute della prossima settimana (mercoledì, venerdì e sabato) sono già tante le prenotazioni per effettuare la donazione di sangue.

Intanto per il centro trasfusionale è tempo di bilanci: nel punto raccolta di Fidenza nel 2016 sono state 1344 le sacche di sangue raccolte contro le 1241 dell’anno precedente, con un incremento di 103 sacche, pari a più 8,30 per cento. Le donazioni di plasma sono state 427 nel 2016 contro le 439 del 2015. La media delle donazioni è stata pari a 14,9 a seduta. Per quanto riguarda la sezione Avis, i donatori effettivi iscritti sono 1006, di cui ben 118 nuovi iscritti nel 2016.

Di questi l’80 per cento è rappresentato da giovani che hanno iniziato a donare con la scuola, dopo avere compiuto il 18° anno di età. Intanto scade il mandato dell’attuale consiglio direttivo dell’Avis e per il 21 febbraio alle 21 è indetta l’assemblea nella sede. Le votazioni si terranno mercoledì 22 febbraio, venerdì 24 febbraio e sabato 25 febbraio dalle 8 alle 10. s. l.