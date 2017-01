Incidente, pochi minuti fa, in prima serata sulla via Emilia a Sanguinaro in direzione Parma. Si tratta di un tamponamento a catena con tre auto coinvolte. Un quadro ancora da definire, specialmente sul fronte delle conseguenze: risulta infatti che ci siano dei feriti, tutti in modo lieve. Si sono create delle code: sul posto i carabinieri che stanno regolando il traffico a senso alternato.