Rappresentante, si prende le porte blindate dello stand: condannato

Legale rappresentante di una ditta di serramenti condannato a sei mesi per truffa. L'uomo, un 39 enne originario di Cutro e residente a Fidenza era accusato di avere pagato una fornitura da 68 mila euro di materiale cantieristico ricevuta da un'impresa edile con assegni oggetti di furto e protestati. Inoltre, sempre secondo l'accusa, avendo un leasing per una sala espositiva si sarebbe impossessato di 17 porte di cui 5 blindate in esposizione, condizionatori e estintori per 17 mila euro.