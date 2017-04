Ciapaloss, Se mi lasci non vale, Chiedi chi erano i Beagle...: 80 i nomi da votare per il canile

Sono arrivate oltre ottanta proposte dai fidentini per dare un nome al nuovo canile. In tanti hanno suggerito di intitolare la struttura di via Milano, nel bosco urbano, all’indimenticato cinofilo Paolo Villani, ma i familiari, pur ringraziando di cuore tutti i fidentini, preferiscono una semplice targa alla sua memoria. «Un pensiero semplice ed essenziale, comunque prezioso. Come era lui»: così hanno sottolineato i familiari di Paolo. Quindi dalla lista sono stati tolti i nomi che facevano riferimento a Villani, rispettando la volontà della famiglia.

Entusiasti il sindaco Andrea Massari e il vice Giancarlo Castellani. Dalle 12 di oggi sarà pubblicata sulla pagina facebook del Comune e sul sito dell’ente la lista completa dei nomi, votabili con tre modalità: ci sarà un vero e proprio «poll on line», semplicissimo e sicuro come tutti i servizi di Google: basterà aprire il link apposito, scrivere la propria mail e scegliere il nome. In tempo reale tutti i conteggi saranno aggiornati. Il secondo metodo prevede di inviare una mail direttamente al Comune, scrivendo il nome preferito a social@comune.fidenza.pr.it . Per chi non ama usare internet o comunque preferisce metodi più classici, dalle 12 di oggi sarà compilabile alla reception del Comune una cartolina nella quale scegliere il nome preferito tra quelli in lizza. s.l.



Ecco tutte le proposte



Bauhouse

Il bosco di Poncho

Baulandia

Le Canarie... l'arcipelago dei vagabondi!

Borgobau

Libertà di zampa

L'amico fedele

Nuova opportunità

Oasi degli affetti speciali

Isola degli amici per sempre

La cuccia

Argo

Cucciolandia

Best Friends

La cuccia di Lamù

Lassie

Amicidelcuore

Bau – bau

Non siamo bastardi

Lillibau

King Dog

Dog's House

Dog's Dream

Happy Dog

Dog Park

Fidenza bau-village

Fidenza pets-village

Mi FIDO di te

Happy Days

Happy Family

Ciapaloss

Se mi lasci non vale

Una lacrima sul muso

Non restare chiuso qui…

Levriero

Doggy Bed

Gengy Khan

Fi.Dogs

Chiedi chi erano i Beagle

Cancun

Bastardini senza gloria

Amici a quattro zampe

ZampaxZampa

Borgo Dog

Borgo cane

Kennel Club Fidenza

Snoopy House

Amici a 4 zampe Fidenza

Coccolandia

L'angolo di Black

L'ugola vigile

Pappa & cuccia

Family For All

Dog Days

New House

Non restare chiuso qui

Rifugio angeli con la coda

La casa della pulce

Fidenza a 4 zampe

Fidenza Bau

La zampa di Fidenza

Il parco di pongo

Amici pelosi

Compagni di zampe

Zampettiamo

Musetti

Bau...Bando

Ti porto via con me

Chi trova un amico trova un tesoro

Cerchiamo casa

Amici animali

Punto & Friends

Qua la zampa

Un amico per te

Dolce Cuccia

Cuccia Dolce

Cuccia