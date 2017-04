Un'auto si è ribaltata nel primo pomeriggio a Castione Marchesi, frazione di Fidenza: una donna è rimasta ferita.

L'incidente è avvenuto sulla provinciale per Busseto, all'altezza del cavalcavia sull'autostrada: per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale, l'auto si è ribaltata. Un'ambulanza del 118 ha portato una donna all'ospedale con ferite di media gravità.