EmiliAmbiente: "Avevamo già fatto denuncia contro ignoti. Fiducia nella magistratura"

EmiliAmbiente aveva già fatto denuncia contro ignoti per sospetta turbativa d'asta. La società comunque "ripone la massima fiducia nel lavoro della Magistratura". Lo dice EmiliAmbiente in una nota che commenta gli arresti per turbativa d'asta per la manutenzione dei servizi acquedottistici.

Ecco il comunicato della società:

In relazione all’operazione della Procura di Parma che questa mattina ha portato al provvedimento restrittivo nei confronti di – tra gli altri - Dino Pietralunga, direttore di EmiliAmbiente SpA, la Società rende noto che è stata la stessa commissione di gara nominata dalla SpA, di cui Pietralunga era responsabile unico del procedimento, a sporgere denuncia contro ignoti per sospetta turbativa d’asta riguardo la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche sul territorio servito, il cui bando era stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 25 marzo 2016.

Alla denuncia, avvenuta in data 13 luglio 2016, è quindi seguita il 6 settembre dello stesso anno la revoca in autotutela del primo bando e l’avvio di una seconda gara d’appalto (con invio del bando alla Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre), poi regolarmente aggiudicata.

È ovvio quindi che EmiliAmbiente ritenga di proprio strategico interesse l'individuazione delle responsabilità che hanno portato all'illecito in questione. Sotto questo aspetto la società ripone la massima fiducia nel lavoro della Magistratura, nei confronti della quale si renderà disponibile per qualsiasi esigenza.