Riscaldamenti accesi: via libera anche a Fidenza

"Viste le attuali condizioni climatiche esterne e le possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, il sindaco Andrea Massari" ha autorizzato "l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle 5 alle 23". Lo ha reso noto il Comune di Fidenza.

"L'Amministrazione - continua la nota - invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperature di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici".