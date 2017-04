Positivo all'alcotest, aggredisce i carabinieri insieme all'amico: arrestati

Due fidentini sono stati arrestati nella scorsa notte per il reato di resistenza pubblico ufficiale. I due sono stati fermati mentre viaggiavano su un'utilitaria durante un controllo sul traffico. L'autista è risultato positivo all'alcoltest con un valore di oltre 2 grammi quando il limite massimo è 0.50 gr. Sarebbe bastato questo per mettere nei guai il conducente che in più però si è scagliato sui militari. Per fermare lui e l'altra persona sono dovuti intervenire altre pattuglie e alcuni militari hanno riportato contusioni. I due sono stati quindi arrestati.