Fino al 10 giugno lavori ai binari 2 e 3 in stazione

Proseguono gli interventi per il miglioramento dell’accessibilità nella stazione di Fidenza. Lunedì 1 maggio Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato i lavori di innalzamento del secondo marciapiede, a servizio dei binari 2 e 3. Intervento analogo è già stato realizzato sul primo marciapiede e su quello dedicato ai collegamenti con Salsomaggiore.

Al termine dell’attività tutto il marciapiede sarà alto 55 cm, secondo lo standard previsto dai servizi ferroviari metropolitani, consentendo ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni. Contestualmente sarà realizzato anche un percorso tattile a terra per le persone ipovedenti.

Per consentire l’attività del cantiere, i binari 2 e 3 saranno fuori servizio – rispettivamente - dall’1 al 20 maggio e dal 23 maggio al 10 giugno. I treni potranno variare il binario o allungare i tempi di viaggio fra 5 e 10 minuti