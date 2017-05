Si era presentata dai carabinieri di Fidenza per denunciare il furto di un'auto, nuovissima, che aveva preso a noleggio. Ma la sua storia non ha convinto i militari che, dopo una serie di accertamenti, hanno scoperto che l'auto l'aveva fatta "sparire" lei: fidentina, 34 anni, è stata denunciata per concorso in appropriazione indebita, insieme a un complice (irreperibile) e per simulazione di reato.