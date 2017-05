Fidenza, dal 16 al 18 modifiche alla viabilità lungo la ex via Emilia

Il Comune di Fidenza fa sapere che a partire da domani, martedì 16 maggio, fino a giovedì 18 maggio, si renderanno necessarie modifiche temporanee alla viabilità per lavori di fresatura e asfaltatura del manto stradale lungo l'asse della ex via Emilia in vista del passaggio del Giro d'Italia.

I tratti interessati dai lavori saranno:

il tratto di via Gramizzi appena prima della rotatoria via Gramizzi-via Esperanto provenendo da Piacenza;

un tratto tra la rotatoria di via IV Novembre-via Trento-via De Amicis e la rotatoria di piazza Gramsci;

un tratto tra la rotatoria via XXIV Maggio-via Togliatti-via Costa e la rotatoria di via XXIV Maggio-via Borghesi-via Baracca;

la corsia di entrata della rotatoria via XXIV Maggio-via Borghesi-via Baracca provenendo da Parma;

un tratto adiacente la rotatoria via XXIV Maggio-via Martiri della Libertà;

un tratto compreso tra il ponte sulla linea ferroviaria Fidenza–Fornovo e il ponte sul torrente Parola.

Per effettuare i lavori sarà istituito il senso unico alternato di marcia con la presenza di movieri nei tratti interessati dai lavori. Per creare minor disagio alla circolazione, si cercherà per quanto possibile di effettuare i cantieri in successione e non contemporaneamente.