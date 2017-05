Passa il Giro d'Italia a Fidenza: modifiche alla viabilità, scuole chiuse alle 11

Venerdì 19 maggio anche Fidenza sarà attraversata dal Giro d'Italia. La 13esima Tappa (Reggio Emilia – Tortona) vedrà la Carovana del Giro attraversare la città lungo l'asse della vecchia via Emilia (SS 9, via XXIV Maggio, via IV Settembre, via Gramizzi, SS 9) da Parma in direzione di Piacenza.

Il Comune di Fidenza ha reso note le chiusure delle strade e le modifiche agli orari delle scuole per venerdì 19 maggio.

Dice il comunicato:

In base alle indicazioni degli organizzatori, si renderà necessario chiudere al transito la SS 9 (via Emilia), via XXIV Maggio, via IV Novembre e via Gramizzi dalle ore 12.15 alle ore 15.15 circa. Saranno chiuse al transito anche le vie che si immettono nelle strade del percorso di gara.

La festosa e colorata Carovana pubblicitaria del Giro attraverserà Fidenza intorno alle ore 13.00, mentre il transito dei concorrenti è atteso tra le ore 14.39 e le ore 14.46.

Poiché l'orario coincide con l'uscita da scuola di molti ragazzi, per garantire agli alunni il rientro a casa prima dello stop alla circolazione e assicurare il servizio di trasporto scolastico è stata disposta la chiusura anticipata delle scuole primarie (elementari) e scuola dell'infanzia del territorio comunale alle ore 11.00 di venerdì 19 maggio.

Per garantire il trasporto scolastico comunale a tutti gli alunni, si è rispettato il consueto intervallo nel servizio tra la scuola primaria e le altre scuole; per questo motivo è stata disposta la chiusura anticipata dei nidi d'infanzia e dei servizi educativi comunali, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (scuole medie e superiori) del territorio comunale alle ore 11.30 di venerdì 19 maggio.

Infine, consapevoli che l'uscita anticipata da scuola può comportare disagi per i nuclei familiari, non si è voluto apportare nessun cambiamento per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado le cui attività si concludono alle ore 16, purché non prevedano le entrate e le uscite intermedie degli alunni. In questi casi saranno regolarmente garantiti i servizi di trasporto e refezione scolastici comunali, laddove erogati.

IN BREVE

Venerdì 19 maggio – 13ª Tappa del Giro d'Italia (Reggio Emilia – Tortona)

Chiusura delle strade

Dalle 12.15 alle 15.15

Strade chiuse

SS 9 (via Emilia), via XXIV Maggio, via IV Novembre, via Gramizzi, SS 9 (via Emilia)

La Carovana pubblicitaria passerà intorno alle 13.00 provenendo da Parma in direzione Piacenza

La gara:

I corridori transiteranno tra le ore 14.39 e le ore 14.46

Chiusura anticipata scuole:

Scuola primaria (elementari) e scuola dell'infanzia alle ore 11.00

Nidi infanzia, servizi educativi comunali e secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) alle 11.30.

Nessun cambiamento per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado le cui attività si concludono alle ore 16, purché non prevedano le entrate e le uscite intermedie degli alunni.

Trasporto scolastico comunale garantito.